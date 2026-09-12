Задава се Нощта на истината в кикбокса
Шестата подред гала вечер на професионалните бойни изкуства на агенция PROFIGHT ше е на 7 октомври в столичната зала „Универсиада". Програмата предвиж...
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Шестата подред гала вечер на професионалните бойни изкуства на агенция PROFIGHT ше е на 7 октомври в столичната зала „Универсиада". Програмата предвиж...
Битката между французин и англичанин е гвоздеят на шоуто Здрави битки на мускулести мъже и много адреналин за публиката ще има в Петрич на 4 юни. За...
Късно снощи в Амфитеатър „Арена" в Свети Влас при невиждан интерес с повече от хиляда зрители се проведе 35-тото бойно шоу организирано от най-голямат...
Пловдивската публика ще изпрати 2014 с празничен гала концерт на българския тенор със световна слава – Камен Чанев. Изпълнителят, който през декември...
София. Първата гала вечер по професионален кикбокс и муай тай у нас от 20 години насам препълни столичната зала „Христо Ботев". Над 3000 фенове на бой...
Първата професионална галавечер по кикбокс и муай тай у нас събира най-добрите майстори в двете бойни изкуства у нас. Десетте сблъсъка започват в 20...
Букурещ. Румънската столица Букурещ ще е домакин тази вечер на четвъртото издание на Балканската атлетическа гала. Организатори на събитието са Асоциа...