Путин получи сензационно предложение, от кого
Каприс Буре с условие към руския президент
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Каприс Буре с условие към руския президент
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Супермодел с лунички дава повод за недоволство
Супермоделът Алесандра Амброзио си подари приказно арабско пътешествие. 34-годишната красавица е на почивка в Обединените арабски емирства заради "Дуб...
Богатите също плачат. Какво ли би просълзило баровец, който се готви да стане президент? Може би миналото на съпругата му, може би собственият му прои...
Мар дел Плата. Футболът е изключително популярен спорт в Аржентина. И не само сред мъжете, а и очевидно сред жените. И още повече сред някои супермоде...