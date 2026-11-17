Китай направи невиждано шоу в Шънджън, в навечерието на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество, в рамките на която ще се проведе историческата среща на тримата президенти - Доналд Тръмп, Си Цзинпин и Владимир Путин.

Небостъргачите на китайския технологичен гигант Шънджън се превърнаха в сцена на грандиозно светлинно шоу, предава на китайския телевизионен канал Kankan News.

43 от тях са били обединени в единна, синхронизирана осветителна система.

Мащабната визуална продукция, озаглавена „Големият Пан разперва криле и отива на света“, се е случила след цялостно технологично обновление на градската осветителна мрежа.

За създаването на впечатляващата 270-градусова панорама са задействани близо 1,5 милиона LED лампи и 1,18 милиона точкови светлинни източници, превръщайки градския хоризонт в жив дигитален екран.

Светлинният спектакъл поставя символичен старт на срещата на върха на АТИС, а в четвъртък се очаква и тристранната среща на Върха. В дневния ред на разговорите на американския президент с руския и китайския му колега ще влязат ключови глобални въпроси, сред които контролът върху ядрените оръжия и ядреното разоръжаване, войните в Украйна и Иран. Ще се обсъждат също така двустранните икономически и търговски отношения.

Междувременно, ТАСС обяви, че руският президент Владимир Путин е кацнал на международното летище Баоан в Шънджън

Той ще говори на Бизнес форума и пленарната сесия на срещата на върха, както и в съпътстващите протоколни събития. Освен това Путин ще проведе двустранна среща със Си Цзинпин, а накрая ще участва в тристранната среща на върха.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се очаква да кацне в Китай от Филипините. В Манила днес той проведе среща с лидерите на Индия, Япония и Астралия, като според Ройтерс, този формат се събира за първи път от две години.