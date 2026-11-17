Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди Иран, че ще последва безпрецедентен американски отговор, ако Техеран извърши нападение с т.нар. „мръсна бомба“ във Вашингтон. Той заяви, че американските власти приемат информацията много сериозно, но уточни, че тя все още се проверява.

Тръмп направи изявлението по време на среща с журналисти в Манила. Попитан дали Иран действително подготвя подобна атака, американският президент кимна утвърдително и каза: „Проверяваме това“.

„Ако е така, те ще платят цена, каквато никоя държава не е плащала досега“, заяви Доналд Тръмп.

На въпрос дали има непосредствена заплаха, той отговори, че се надява нападението да не предстои скоро, но добави:

„Приемаме това много сериозно, защото те са луди“.

Изявленията му бяха цитирани от Ройтерс.

Коментарите на Тръмп последваха публикация на Си Ен Ен, според която американските разузнавателни служби разполагат с информация, че Иран разглежда възможността за използване на радиологично взривно устройство в американската столица.

Засега няма публично представени доказателства за конкретен оперативен план. Няма и потвърждение, че подобна атака е непосредствено предстояща. Именно това оставя информацията на ниво разузнавателна оценка и твърдение, което не е подкрепено с публични данни за подготвено нападение.

Иранското външно министерство категорично отхвърли обвиненията. Негов говорител определи информацията като „неоснователна“ в публикация в социалната мрежа „Екс“.

„Мръсната бомба“

„Мръсната бомба“ е радиологично разпръскващо устройство, при което обикновен експлозив се използва за разпространение на радиоактивни вещества. Тя не предизвиква ядрена експлозия и няма разрушителната мощ на атомна бомба.

Основната опасност е свързана с взрива, възможното радиоактивно замърсяване и необходимостта от евакуация, радиационен контрол и обеззаразяване. Последиците зависят от вида и количеството на радиоактивния материал, характеристиките на взрива и условията на мястото.

Дори ограничено замърсяване би могло да доведе до затваряне на засегнати райони, сериозни смущения в обществения живот и икономически щети.

Кога идва предупреждението

Изявлението на Тръмп идва на фона на военния конфликт между САЩ, Израел и Иран, започнал на 28 февруари и продължаващ близо девет месеца. Напрежението в Персийския залив е допълнително засилено от ирански нападения срещу американски военни обекти и ограниченията върху корабоплаването през Ормузкия проток.