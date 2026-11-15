Тръмп обяви кой е виновен за кошмара със самолетите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини предшественика си Джо Байдън за спирането на въздушния трафик в страната преди два дни.

Тръмп определи начина, по който администрацията на Байдън е управлявала авиационния сектор, като катастрофа. "Всичко, до което те се докоснаха, се превърна в хаос", написа президентът на САЩ в своята социална платформа Трут Соушъл.

Той добави, че са били "похарчени безотговорно огромни суми пари, което направи една вече остаряла и нефункционираща система още по-лоша, отколкото беше в началото".

Преди два дни всички полети в САЩ бяха спряни от съображения за сигурност. Засегнати бяха някои от най-големите летища в света като тези в Ню Йорк, Лос Анджелис и Маями, които обслужват стотици хиляди пътници всеки ден.

Говорител съобщи, че има временен комуникационен проблем, който засяга регионалните центрове за управление на въздушното движение, координиращи полетите между летищата в цялата страна. Те отговарят за контрола на полетите, преминаващи през въздушното пространство на САЩ.

Транспортният министър на САЩ Шон Дъфи отхвърли твърденията, че вината е на правителството, като заяви, че причината за проблема е остарялата технология, а не новите системи.