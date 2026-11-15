Анди Бърнам заговори за споразумение с ЕС. Причината са цените на храните

Британският премиер Анди Бърнам заяви, че Обединеното кралство е „загубило повече, отколкото е спечелило“ след напускането на ЕС. Поредното подобно изказване на министър-председателя идва на фона на желанието му за изграждане на по-тесни връзки с Брюксел.

Бърнам обвини Консервативната партия, че е „изгорила всички мостове“ към блока след Брекзит, и допълни, че ново споразумение, което се надява да договори с ЕС следващата седмица, ще доведе до „понижаване на цените на храните“ и ще остави повече средства в джобовете на британските износители. Предстои премиерът да се срещне с европейски лидери на срещата на върха следващата седмица. Той се надява да постигне договорености, които, по негова оценка, биха повишили БВП с 0,4% – около 17 милиарда паунда в парично изражение.

Разговорите се очаква да обхванат секторите на храните и земеделието, търговията с емисии, както и схема за мобилност на младите хора. Освен това Бърнам ще „проучи възможностите“ за изграждане на различни дългосрочни отношения с Брюксел. В речта си на конгреса на Лейбъристката партия в Уелс в събота премиерът заяви: „Трябва да сме готови да вземем трудни решения, за да намалим разходите за живот.“ Наскоро той сподели, че е отворен към възможността за повторно присъединяване към Единния пазар или Митническия съюз, или дори за „пълно завръщане“ в ЕС. В събота обаче подчерта, че в крайна сметка избирателите ще имат „последната дума“ относно евентуални промени.