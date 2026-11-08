Исторически обрат ! Крал Чарлз III нарушава 40-годишно табу

Британският крал Чарлз III е готов да обмисли официална покана за държавно посещение в Китай, ако правителството на Обединеното кралство поиска това от него.

Това съобщи авторитетното издание The Sunday Times, позовавайки се на висши служители от Бъкингамския дворец.

Новината бележи обрат в дългогодишната лична позиция на монарха. Преди да се възкачи на престола, Чарлз съзнателно избягваше пътувания до континенталната част на страната заради острите си разногласия с Пекин по въпросите за Тибет и потъпкването на човешките права. Прочуто е близкото му приятелство с тибетския духовен лидер Далай Лама, а през 2015 г. тогавашният принц на Уелс демонстративно бойкотира официалния държавен банкет в Бъкингамския дворец в чест на китайския президент Си Цзинпин.

Сега обаче 77-годишният монарх е дал да се разбере, че личните му убеждения остават на заден план пред конституционните му задължения като държавен глава. Дворецът отчита, че новата му роля изисква безпрекословно представяне на стратегическите и икономически интереси на Великобритания на световната сцена.

„Меката сила“ на короната в действие

Според източници на вестника, кралските помощници забелязват ясна тенденция: правителството в Лондон все по-активно въвлича монарха в решаването на сложни външнополитически казуси. Кабинетът разчита на огромната „мека дипломатическа сила“ на Чарлз III, особено в ситуации, изискващи изключителна предпазливост и такт – такъв беше случаят и с успешното му посещение в САЩ и срещата му с Доналд Тръмп по-рано тази година.

Въпреки че Пекин остава ключов търговски партньор за Лондон, евентуална визита ще изисква месеци наред внимателна подготовка. Организацията е изправена пред сериозни политически, геополитически и протоколни мини.

40 години по стъпките на Елизабет II



До този момент Чарлз III никога не е стъпвал в континентален Китай. Единственият му досег с китайските власти беше през далечната 1997 г., когато той присъства на историческата и емоционална церемония по предаването на Хонконг – бивша британска колония – под суверенитета на Пекин.

Ако пътуването се осъществи, то ще бъде едва второто държавно посещение на британски монарх в най-многолюдната азиатска държава. Първият и единствен досега кралски представител, посетил страната, беше неговата майка – покойната кралица Елизабет II. Нейната емблематична визита се състоя през октомври 1986 г., точно преди 40 години, и продължи седем дни, оставайки в историята като триумф на британската дипломация.