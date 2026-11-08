Мистерията около Филип Буков се разплита! Коя е жената до него

Мистерията около жената, с която Филип Буков се появи на светско събитие в София, започва да се разплита! Красивата блондинка, забелязана в компанията на актьора на премиерата на "Трейтърс: Игра на предатели", се казва София Стефанова. Тя няма амбиции за кариера в шоубизнеса, а се развива успешно в корпоративния свят, пише "България днес". Двамата прекарали вечерта заедно, а според очевидци дори се държали за ръце. Самият Буков обаче запази загадъчно мълчание за отношенията им.

Фото България днес

Красавицата е с образование в чужбина и професионален опит в бизнеса. И за разлика от много жени, чиито имена се свързват с популярни личности, София не се стреми към публичност. Според информацията на изданието тя е завършила Виенския университет по икономика и бизнес - престижно висше училище в Австрия.

В периода между 2017 и 2019 година е преминала през няколко стажа в международни и български организации. Впоследствие започнала работа в известна верига супермаркети, където прекарала около пет години и половина. През този период натрупала професионален опит и достигнала до по-високи позиции в компанията.

Преди приблизително шест месеца решила да предприеме нова стъпка в кариерата си и преминала към друга фирма.

Стефанова поддържа профилите си в социалните мрежи заключени, което подсказва, че предпочита да запази личния си живот далеч от публичното внимание.

Появата на Филип Буков и София на премиерата на "Трейтърс" веднага привлякла погледите. Още повече, че двамата пристигнали заедно, облечени в съответствие с черния дрескод на събитието, а по време на събитието останали близо един до друг, разговаряли, смеели се и общували с останалите гости.

Макар да не демонстрирали открито романтични отношения пред фотографите, поведението им породило предположения, че близостта им е повече от приятелска.

Особено любопитен момент настъпил по време на прожекцията на първия епизод от новия сезон на риалитито, когато Буков и София седели един до друг и нежно преплели ръце в тъмнината. Тъкмо този жест засилил слуховете за възможна нова любов в живота на актьора.

Въпреки любопитството около появата му с красивата блондинка, актьорът не пожела да разкрие подробности. Потърсен за коментар от изданието, той отговорил лаконично: "Нямаме новина."