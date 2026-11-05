Нова драма с наследството на Брижит Бардо! Разтърсващо писмо

Спорът около наследството на легендарната френска актриса Брижит Бардо се разгаря с пълна сила, след като в медиите изтече лично нейно писмо от 2022 г. до дългогодишния ѝ партньор Бернар д'Ормал. Публикувано от Le Figaro, посланието разкрива дълбоко разочарование и обвинения в емоционално съсипване в продължение на три десетилетия – разкритие, което хвърля светлина върху решението ѝ да го изключи от завещанието си.

Болезненото писмо

В писмото си от 17 ноември 2022 г. (когато актрисата е на 88 години) Бардо е категорична: „Бернар, това е провал! В продължение на 30 години ти търпеливо ме съсипваше, ден след ден“.

Тя споделя, че е достигнала „предела на страданието си“ заради липсата на опора, нежност и присъствие от негова страна, разкривайки блясъка на една различна реалност зад затворените врати на дома им.

Оспорвана автентичност и битка за имението La Madrague

Бернар д'Ормал (85 г.) е дълбоко разстроен от публикацията. Неговата адвокатка Орели-Каролин Виегюе поставя под съмнение автентичността на писмото, изтъквайки, че на него липсва традиционната за Бардо запазена марка – рисунка на маргаритка в края. Защитата му обаче не го определя категорично като фалшификат.

Скандалът съвпада с остър конфликт между д'Ормал и фондацията „Брижит Бардо“, която управлява огромната част от наследството на звездата след кончината ѝ на 28 декември 2025 г. на 91-годишна възраст. Според волята ѝ имуществото отива за каузите за защита на животните и за нейния син Никола-Жак Шарие. Освен това актрисата е разпоредила партньорът ѝ да напусне култовото имение La Madrague в Сен Тропе до шест месеца след смъртта ѝ.

Д'Ормал, който е живял в имота 35 години, публично изрази възмущението си, че е прогонен. От фондацията му отвръщат, че имотът е бил дарен приживе, а Бардо му е осигурила просторен апартамент с градина в Париж, който той впоследствие е решил да продаде.

Дългогодишен съюз зад фасадата

Макар двамата да сключват брак през 1992 г. в Норвегия и д'Ормал твърди, че е бил до нея дори по време на болничните ѝ лечения, изтеклите документи разкриват сложни и напрегнати отношения. Скандалът около личните ѝ послания и имущество само добавя нови измерения към драматичния край на живота на една от най-емблематичните икони на световното кино.