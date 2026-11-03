Истинска трагедия. Едно по едно децата на Брад Пит му обръщат гръб

Разривът в семейството на Брад Пит и Анджелина Джоли продължава да се задълбочава. Най-малката дъщеря на бившата холивудска двойка – Вивиан, вече официално носи само фамилията на майка си. Съдът в Калифорния е одобрил искането на 18-годишното момиче на 2 ноември, съобщава списание People.

С това решение Вивиан Маршелин Джоли-Пит става официално Вивиан Маршелин Джоли. Тя подаде документите през юли, малко след като навърши пълнолетие, въпреки че от месеци използваше публично единствено майчината си фамилия.

Вивиан е вече четвъртото от общо шестте деца на актьорите, което скъсва символичната връзка с баща си. Шайло бе първата, която задвижи процедурата навръх 18-ия си рожден ден през 2024 г. Мадокс (25 г.) окончателно стана Мадокс Чиван Джоли на 14 септември. Захара (21 г.) го последва две седмици по-късно и от 28 септември вече се казва Захара Марли Джоли.

Източници, близки до 62-годишния Пит, описват ситуацията като „истинска трагедия“, като комуникацията с децата му в момента е изключително ограничена или напълно липсваща. Напрежението датира от септември 2016 г. след скандален инцидент в частен самолет, довел до разпада на 12-годишната им връзка с Джоли.