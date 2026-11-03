Паника в Европа и тежки предупреждения към хората ОБНОВЕНА

Правителства в редица европейски държави засилват кампаниите, с които призовават гражданите да се подготвят за извънредни ситуации и продължително прекъсване на електричеството, водата и комуникациите. Препоръките са домакинствата да разполагат със запаси от храна, питейна вода, лекарства и други продукти от първа необходимост за поне 72 часа. Сред рисковете, за които предупреждават властите, са природни бедствия, мащабни аварии, кибератаки и военни конфликти.

В Нидерландия предупрежденията стигнаха и до телевизионните екрани, влаковете и супермаркетите. Като част от правителствената кампания „Мисли напред“ (Denk Vooruit) се излъчват клипове, които създават впечатление за внезапна повреда или прекъсване на електрозахранването. Целта е хората да осъзнаят колко бързо могат да останат без основни услуги, които приемат за даденост.

Властите предупреждават, че при сериозна криза електричеството, водоснабдяването и интернетът могат да бъдат прекъснати за дни, а помощта от спасителните служби да се забави. Затова призовават гражданите да подготвят аварийни комплекти и план за действие. Още през 2025 г. в страната започна разпространението на информационни материали с конкретни указания какво трябва да има във всеки дом.

Подобни кампании се провеждат в Германия, Франция, Великобритания, скандинавските и балтийските държави. През март 2025 г. Европейската комисия също препоръча гражданите да бъдат подготвени да се справят самостоятелно през първите 72 часа от евентуална криза. В някои страни препоръчителните запаси са за седмица, а в Германия – до десет дни.

Междувременно на 2 ноември бяха съобщени киберинциденти, засегнали хладилните системи на супермаркети в няколко европейски държави, сред които Швеция, Белгия, Люксембург, Естония и Нидерландия. В част от обектите хакери са успели дистанционно да променят настройките на оборудването, като температурите в хладилници и фризери са достигнали 50 градуса. Някои магазини са били принудени да изхвърлят развалени хранителни продукти. Подобни атаки бяха регистрирани и във Франция през октомври.

Хладилни системи на търговските вериги "Едека"(Edeka) и КАП (CAP) в Германия са били засегнати от хакерски атаки, съобщават местни медии.

Това са първите случаи в Германия, след като по-рано за кибератаки съобщиха магазини в редица европейски страни.

Засега няма потвърждение, че отделните инциденти са свързани, но случаите отново поставят въпроса за сигурността на системите, от които зависи ежедневната работа на търговските обекти.

Засилените предупреждения идват на фона на продължаващата война в Украйна, напрежението в Близкия изток и опасенията от кибератаки и саботажи срещу критична инфраструктура. Европейските власти не обвързват кампаниите с конкретна непосредствена военна заплаха, но все по-настойчиво призовават населението да бъде готово да се справя самостоятелно в първите дни на евентуална криза.