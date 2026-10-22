Най-добрият транспорт в Европа е в този град

Лондон отстъпи първото си място в Европа по качество на градския транспорт. Според последното глобално проучване на Time Out, проведено сред над 24 000 души, шотландската столица Единбург вече оглавява европейската класация, изпреварвайки градове с традиционно силни транспортни системи.

Анкетата оценява автобусите, трамваите и влаковете по скала от „ужасни“ до „страхотни“. Данните показват, че ключов фактор за високото удовлетворение не е само мащабът на мрежата, а нейната надеждност, достъпност и интеграция в ежедневието.

Топ 5 на градовете в Европа

Единбург, Шотландия (92.4% одобрение)

Световно класиране: 4-то място (след Тайпе, Сингапур и Хонконг).

Ключови предимства: Основният оператор Lothian Buses поддържа единна тарифа и отчита 119 милиона пътувания през 2025 г. Разширената през 2023 г. трамвайна линия (до кварталите Лийт и Нюхейвън) регистрира рекордните 12.5 милиона пътници .

Удобства: Безконтактно плащане с автоматичен таван на дневните разходи и множество национални награди за качество.

Цюрих, Швейцария (90.7% одобрение)

Световно класиране: 6-то място.

Ключови предимства: Пословична точност и спирки на всеки 300 метра.

Интеграция: С един билет за мрежата ZVV се ползват трамваи, автобуси, крайградски влакове, фуникуляри и дори лодки по Цюрихското езеро.

Виена, Австрия (90.3% одобрение)

Световно класиране: 7-мо място.

Ключови предимства: Изключително висок процент на ползване - 1.34 милиона притежатели на годишни карти и 903 милиона превозени пътници .

Цена и алтернативи: Въпреки че цената на годишната карта се увеличи на 467 евро от януари 2026 г. (след години на ниво от 365 евро), търсенето остава огромно. Градът е на челните места и по удобство за колоездене.

Талин, Естония (85.3% одобрение)

Ключово предимство: Безплатен градски транспорт за регистрираните жители от 2013 г. насам.

За туристи: Предлага се Tallinn Card, която съчетава неограничен транспорт и достъп до забележителности.

Хелзинки, Финландия (83.6% одобрение)

Ключово предимство: Единен билет на системата HSL важи за цялата мрежа, включително за ферибота до историческата крепост Суоменлина.

Иновации: Новата лека железница Jokeri (линия 15) бе пусната в експлоатация предсрочно още през есента на 2023 г.

Къде е България?

Българските градове не присъстват в челната европейска десетка или световния топ 20. Въпреки това у нас има положителни примери - в София метрополитенът остава гръбнакът на градския транспорт, подпомаган от модернизирания наземен състав.

Основното предизвикателство пред българския модел остава постигането на по-добра синхронизация между различните линии, намаляване на закъсненията заради трафика и подобряване на цялостната предвидимост при пътуване.