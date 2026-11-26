Швеция привика руския посланик в Стокхолм, за да изрази протест срещу навлизането на руски ракети в полското въздушно пространство и предполагаемия заговор за убийството на американско-украински гражданин на територията на Дания, предаде Франс прес.

„Посланикът е извикан, за да му бъде предадена позицията на Швеция срещу нарушаването на полското въздушно пространство в петък, 20 ноември“, както и срещу „предполагаемия заговор за убийството на американско-украински гражданин на датска територия, което Дания на 20 ноември приписа на Русия“, се казва в изявление на шведското Министерство на външните работи.

Шведският външен министър Мария Малмер Стенергард заяви, че страната ѝ оказва пълна подкрепа на своите съюзници Полша и Дания. Тя подчерта, че опитите на Русия да раздели Европа и да подкопае подкрепата за Украйна няма да успеят.

Това е второто привикване на руския посланик в Стокхолм в рамките на по-малко от седмица.

На 20 ноември шведските власти предприеха аналогична дипломатическа стъпка заради руските удари по Украйна, при които имаше експлозии в близост до шведското посолство в Киев и други дипломатически представителства.