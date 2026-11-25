Европейският съюз планира да създаде Фонд за суверенен технологичен капитал (STEF) на стойност 50 милиарда евро, за да се конкурира със САЩ и Китай и да намали зависимостта на Европа от техните напреднали технологии.

Това съобщи Financial Times (FT), цитирайки свои източници.

Според публикацията, Брюксел разработва план за набиране на до 50 милиарда евро в нов фонд, предназначен за дългосрочни високорискови инвестиции в европейски компании, занимаващи се с изкуствен интелект и квантови изчисления.

Според двама европейски държавни служители, участващи в обсъждането на проекта, STEF ще направи по-големи, по-рискови и по-дългосрочни инвестиции от съществуващите механизми за финансиране на ЕС досега.

Настоящото начинание е пълната противоположност на това, което ЕС обикновено прави, защото общността се нуждае от него", подчертаха те.

Брюксел възнамерява да придобие дялове в компании, опериращи в най-напредналите сектори, за да укрепи гехнологичната независимост на Европа на фона на нарастващата несигурност относно политиката на САЩ и нарастващата геополитическа нестабилност, посочва изданието. Участието на фонда в капитала на компаниите може да послужи като сигнал към други инвеститори, казват експерти. Неспособността на Европа да финансира и мащабира иновативните технологични компании често се посочва като една от основните причини за изоставането на ЕС от САЩ и Китай, добавиха те.

В момента се обсъждат въпроси, свързани с източниците на финансиране на проекти. Според служител, Европейската комисия възнамерява да използва средства от ЕС като начален капитал за привличане на допълнителни инвестиции от частния сектор. Целта е да се привлекат до шест евро инвестиции за всеки инвестиран евро, уточни той.