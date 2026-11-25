Лодка с 35 мигранти, сред които и малки деца, е задържана през нощта срещу 25 ноември край Синеморец. Плавателният съд е засечен около 3 часа и е бил под непрекъснатото наблюдение на граничните власти, съобщи за БТА областният управител на Бургас Дико Диков.

След навлизането на лодката в българските териториални води служителите на „Гранична полиция“ предприели действия по задържането ѝ. Хората на борда обаче не изпълнили разпорежданията им и се отклонили от указания маршрут.

В крайна сметка плавателният съд достигнал бреговата ивица в района на Синеморец, където мигрантите били задържани от сухопътен патрул на „Гранична полиция“.

Сред мигрантите имало премръзнали хора и малки деца

След задържането на всички е оказана необходимата медицинска помощ. Част от мигрантите били премръзнали и получили топли дрехи. Специални грижи били положени и за децата.

Групата е транспортирана незабавно до Граничното полицейско управление в Царево.

Областният управител изрично уточни, че противно на появили се предположения, лодката не е потънала.

Няма жертви или пострадали хора, увери Дико Диков.

Започна разследване

По случая са предприети необходимите процесуално-следствени действия.

Работата се извършва от компетентните органи-Граничното полицейско управление в Царево, Районната прокуратура в Бургас и съответните съдебни структури.

Областният управител благодари на служителите на „Гранична полиция“ за проведената операция.

По информация на БНТ лодката е навлязла в български териториални води откъм Турция. Към момента не са съобщени подробности за националността на мигрантите и организаторите на пътуването.