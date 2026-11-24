Светът може да е на прага на поредица от събития, описани в библейските пророчества за последните времена. Това твърди Марк Дейвидсън, пенсиониран инженер от американската аерокосмическа индустрия, който от години изучава връзката между древните религиозни текстове и съвременните конфликти в Близкия изток.

В интервю за британския Daily Mail той заявява, че военните действия с участието на Иран и сътресенията около Ормузкия проток през 2026 г. съответстват на втория от четирите етапа, описани в неговата теория.

„В момента сме на самия ръб“, предупреждава Дейвидсън.

Според него следващите години могат да донесат нови войни, тежък недостиг на храни и появата на фигура, която той отъждествява с библейския Антихрист.

Това са лични религиозни тълкувания, а не научно обосновани прогнози.

Няма доказателства, че библейските текстове предсказват конкретните съвременни събития, описани от Дейвидсън.

През 2014 г. Марк Дейвидсън представя своята теория в книгата Daniel Revisited: Discovering the Four Mideast Signs Leading to the Antichrist.

В нея авторът разглежда откъси от седма и осма глава на Книгата на пророк Даниил, както и шеста глава от Откровението на Йоан.

Според Дейвидсън трите библейски текста описват една и съща последователност от бъдещи събития, но използват различни символи.

Той свързва тези образи с политическите промени, войните и икономическите сътресения в Близкия изток.

Инженерът обяснява, че е използвал опита си от около четири десетилетия работа в отбранителната и космическата индустрия, за да разглежда идеята си като хипотеза.

Професионалният му опит обаче не представлява доказателство за точността на неговите религиозни интерпретации.

Централно място в предупрежденията на Дейвидсън заема Иран.

Той използва образа на овен с два рога от осма глава на Книгата на пророк Даниил.

В самия библейски текст овенът е свързан с царете на Мидия и Персия.

Дейвидсън предлага съвременно тълкуване, според което двата рога представляват върховния лидер на Иран и Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

Според автора конфликтите през 2026 г. и оцеляването на иранския режим след американските и израелските удари показват, че този етап вече може да е започнал.

Той допуска, че Иран би предприел ново настъпление, ако политическото и военното му ръководство прецени, че условията са благоприятни.

Друг ключов елемент в теорията на Дейвидсън е Ормузкият проток.

Този стратегически морски маршрут свързва Персийския залив с Оманския залив и има огромно значение за световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Прекъсването на корабоплаването през него може да доведе до рязко поскъпване на енергийните ресурси и да създаде проблеми за международната търговия.

Една от най-тревожните части на теорията е свързана с глобален недостиг на храни.

Дейвидсън се позовава на черния конник от Откровението на Йоан.

В шеста глава на текста се появяват образи, които в различни християнски тълкувания се свързват с войни, глад и други бедствия.

Авторът смята, че този символ предвещава рязко увеличение на цените на зърнените храни и тежка продоволствена криза.

Последният етап от теорията на Дейвидсън е свързан с появата на Антихриста.

За основа авторът използва образа на малкия рог от осма глава на Книгата на пророк Даниил.

Според неговото тълкуване тази фигура ще се появи в Близкия изток и ще придобие значително политическо и военно влияние.

Дейвидсън предполага, че човекът вече е роден и ще произлезе от територията на съвременна Сирия.

По думите му интересът към тази тема се засилил след терористичните атаки в САЩ на 11 септември 2001 г.

Събитията го накарали да преосмисли собствените си религиозни убеждения и начина, по който възприема библейските описания на последните времена.

Около 2003 г. той вече бил оформил основните идеи, които по-късно развива в книгата си.