Мощен взрив разтърси рано тази сутрин северното предградие на Атина Неа Йония и предизвика сериозни разрушения в кафене и съседни търговски обекти. Гръцката полиция издирва двама неизвестни мъже, които според последната информация пристигнали с мотоциклет, разбили витрината на заведението и хвърлили вътре самоделно взривно устройство. При експлозията няма пострадали хора, но материалните щети са значителни. Разследващите проверяват дали нападението е свързано с друга атака срещу бизнес на същия собственик, извършена само преди 11 дни, съобщават ЕРТ, Скай и „Катимерини“.

Двама с мотоциклет разбили витрината

Нападението е извършено в кафене на улица „Синопис“ 55 в Неа Йония. Според информация на гръцката полиция, цитирана от Скай, двама неизвестни се приближили до затвореното заведение с мотоциклет. Те счупили витрината с метален предмет и хвърлили във вътрешността самоделно взривно устройство.

Последвала изключително силна експлозия, която разрушила голяма част от заведението. Ударната вълна изпотрошила и стъклата на съседни магазини. Районът бил незабавно отцепен от полицията, а екипи за обезвреждане на взривни устройства започнали оглед на местопроизшествието.

Втора атака срещу бизнес на същия собственик

Особено внимание привлича информацията, че това не е първото нападение срещу обект, свързан със собственика на кафенето. Според Скай на 13 ноември е била извършена атака и срещу негова автомивка на улица „Лиосион“ в Атина.

Гръцките власти проверяват дали между двата инцидента има пряка връзка. Сред разглежданите версии е разчистване на сметки, но разследването продължава и мотивите за експлозията още се изясняват.

Кметът на Неа Йония Панайотис Манурис заяви пред Скай, че според него става дума за конфликт в подземния свят. Той припомни и друг инцидент в района, при който след нападение срещу кафене на улица „Кастамони“ е пострадала жилищна сграда.

„Щеше да ни убие, ако минавахме оттам“

Жителите на квартала описват експлозията като изключително силна. Жена, която живее непосредствено зад заведението, разказа пред ЕРТ, че цялата й къща се разтресла като при земетресение.

Друг местен жител заяви пред Скай, че всеки ден минава покрай кафенето със съпругата си. „Щеше да ни убие, ако минавахме оттам“, каза той, описвайки силата на взрива и опасността от летящите стъкла.

Нападението е извършено в гъсто населен квартал, където движението на хора започва рано сутринта. На няколко метра от заведението има и автобусна спирка.

Нищо не е останало здраво

Пред Скай собственикът на помещението, в което се намира кафенето, описа мащаба на пораженията. „Щетите са огромни, не просто големи. Нищо не е останало здраво. Това е трудът на цял един живот“, заяви той.

Мъжът обясни, че помещението е било отдадено под наем преди около два месеца. По думите му наемателят е застраховал бизнеса си. В миналото баща му години наред е поддържал кафене на същото място, след което семейството започнало да го отдава под наем.

Собственикът уточни, че досега в този имот не е имало подобни инциденти.

Полицията търси записи от камери

На мястото на експлозията пристигнали два противопожарни автомобила с шестима пожарникари. Намеса за потушаване на пожар не се наложила, тъй като взривът не предизвикал запалване въпреки голямата си мощ.

Специалисти от отдела за обезвреждане на взривни устройства събират остатъците от самоделната бомба, за да установят нейния състав и начин на задействане. Полицията проверява и записи от охранителни камери в района, които може да са заснели двамата нападатели и мотоциклета им.