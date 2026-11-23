Гърция подготвя специална коледна кампания за поевтиняване на хранителните стоки. Министерството на развитието постигна споразумение с търговските вериги за намаляване на цените на 300 продукта с до 25%.

Промоционалната акция ще започне на 18 декември и ще продължи до края на годината, съобщава БНР.

Сред стоките, включени в кампанията, са зехтин, различни видове сирена, макаронени изделия, яйца, ядки, кафе и безалкохолни напитки. На по-ниски цени ще се предлагат и бисквити, коледни сладкиши и традиционната гръцка празнична питка с пара.

Заместник-министърът на развитието уточни пред местните медии, че намаленията при месото и сладкарските изделия, които традиционно присъстват на коледната и новогодишната трапеза, ще бъдат по-скромни. Въпреки това цените им ще паднат спрямо настоящите нива.

Преди началото на кампанията ведомството ще публикува пълен списък на търговските вериги, които се включват в инициативата.

Междувременно все повече гърци използват специализираната платформа за сравнение на цените, за да откриват най-изгодните предложения и да планират по-разумно празничните си покупки.