Силно земетресение до границата! Има ли опасност

Земетресение с магнитуд около 5.0 по скалата на Рихтер бе регистрирано днес, 30 октомври 2026 г., в северната част на Егейско море. Трусът е отчетен в 12:45 часа българско време и е усетен в близките гръцки острови и крайбрежни райони.

Според данни на Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) към БАН и Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC), епицентърът на земетресението е локализиран в акваторията на Егейско море, в близост до гръцкия остров Лимнос. Дълбочината на огнището се оценява на около 13 до 15 километра.

Към момента няма постъпили данни за пострадали хора или сериозни материални щети на остров Лимнос и съседните населени места. Местните власти и сеизмолози следят ситуацията за евентуални вторични трусове.

Епицентърът на труса се намира на малко над 200 километра от южната граница на България (района на Петрич) и на около 350 километра от София. Трусът не е предизвикал паника у нас, като сеизмолозите отбелязват, че няма опасност за населението на страната.