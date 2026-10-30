Тръмп обяви: Войната скоро ще приключи

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази увереност, че конфликтът с Иран ще приключи в близко бъдеще. Американският държавен глава обаче спести подробности около конкретния график или стратегията, по която ще бъде постигнат край на действията.

„Това скоро ще бъде приключено“, заяви Тръмп в интервю за радиостанция KCMO в Канзас Сити, цитирано от Reuters.

Стопанинът на Белия дом препотвърди, че категорично условие на Вашингтон остава гарантирането, че Иран никога няма да разполага с ядрено оръжие. Тръмп обаче не уточнява дали развръзката ще дойде чрез дипломатическа сделка, или чрез продължаване на военния натиск.

Въпреки оптимистичния тон на президента, реалната ситуация в региона остава напрегната. Според информация на Associated Press американски дипломати и представители на отбраната вече са предупредили ключови съюзници в Близкия изток да бъдат в готовност за евентуална нова вълна от удари срещу Иран непосредствено след междинните избори в САЩ на 3 ноември.

Тези противоречиви сигнали поставят под въпрос колко близо е реалният край на конфликта и подсказват, че Вашингтон запазва всички военни опции на масата.