Тръмп обяви награда от 1 милион долара за предатели в САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обеща награда от 1 милион долара за информация, която ще помогне за идентифицирането на отговорните за измами на американските избори.

Това написа той в Truth Social.

Предложението се отнася както за предишните гласувания, така и за предстоящите междинни избори за Конгреса на САЩ.

В същото време само едно докладване за предполагаеми нарушения няма да е достатъчно за получаване на пари.

Според посочените условия, наградата ще бъде изплатена след като лицата, замесени във фалшифицирането, бъдат арестувани и признати за виновни от съда.

Така плащането ще зависи от резултатите от разследването и процеса.

Допълнителни подробности по предложението все още не са предоставени.

Междинните избори в САЩ ще се проведат на 3 ноември.