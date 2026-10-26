Девет години мистерия! Къде изчезна криптокралицата Ружа Игнатова?

Девет години след мистериозното изчезване на Ружа Игнатова, създателката на финансовата пирамида OneCoin, съдбата на българката продължава да е обвита в тайни. Жената, обвинявана в измама на милиони инвеститори за милиарди евро, изчезна безследно през октомври 2017 г., а версиите за случилото се варират от бягство до поръчково убийство.

Германският вестник „Билд“ отново се връща към една от най-загадъчните международни криминални истории. Според публикацията на 25 октомври 2017 г. Игнатова се качила на самолет от София за Атина, но след пристигането си следите ѝ се губят.

Оттогава около името ѝ се натрупват слухове, противоречиви свидетелства и предположения за съдбата ѝ. Сред най-мрачните версии е, че е била убита по поръчка на влиятелен наркобос. Доказателства, които окончателно да потвърдят какво се е случило с нея, обаче няма публично известни.

Измама за милиарди и живот, обвит в тайни

Историята на Игнатова наподобява криминален трилър с международни измерения – огромни финансови потоци, съмнителни бизнес партньорства, семейни отношения и предполагаеми връзки с престъпния свят.

Родена в България, тя прекарва част от детството си в германския град Шрамберг. По-късно се превръща в лицето на OneCoin – схема, представяна като криптовалута, която привлича инвеститори от цял свят. От 2014 г. нататък милиони хора влагат средства в проекта, вярвайки, че участват в следващата голяма финансова революция.

Американските власти определят OneCoin като мащабна измама, нанесла огромни загуби на инвеститори. Игнатова е сред най-издирваните лица по случая, а изчезването ѝ оставя множество въпроси без отговор.

Германските разследващи засега не дават категоричен отговор дали тя е жива. „Не можем да коментираме спекулациите относно евентуалната смърт на д-р Ружа Игнатова“, заявява говорителка на разследващите в Германия, цитирана в публикацията.

Издирването продължава с международно участие, а ФБР предлага награда от 5 милиона долара за информация, която може да доведе до установяването на местонахождението ѝ.

Следите водят към Таки и Русия

Сред най-коментираните версии са предполагаемите връзки на Игнатова с влиятелни фигури от подземния свят. Според информация, цитирана в публикацията, документи и следи от България насочват към възможни контакти с Христофорос Аманатидис, известен като Таки.

В някои публикации се твърди, че той е осигурявал защита на Игнатова. Тези сведения обаче не бива да се приемат като окончателно доказателство за участие в изчезването ѝ.

Други следи отвеждат към Русия и бивши бизнес партньори в Дубай. Информацията остава оскъдна, а голяма част от разпространяваните версии не са потвърдени официално.

Брат ѝ може да хвърли светлина върху загадката

Важна фигура в разследването е братът на Ружа – Константин Игнатов. След ареста си в САЩ той съдейства на американските власти по случая OneCoin. Според публикацията той е твърдял, че е имал контакт със сестра си и след изчезването ѝ.

Очаква се Константин Игнатов да даде показания в германския град Дармщат, но ролята му в разплитането на мистерията остава неясна.

Междувременно съдебните дела, свързани с финансовата схема, продължават. Под внимание са и обвиненията срещу бившия съпруг на Игнатова, посочен в публикацията като Бьорн С., за предполагаемо пране на пари.

Девет години след последната сигурна следа Ружа Игнатова остава една от най-големите загадки в света на международните финансови престъпления. Дали е успяла да се укрие с помощта на влиятелни покровители, или е станала жертва на престъпна разправа – отговорът продължава да убягва на разследващите.