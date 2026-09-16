Пълна мистерия! Жена откри „пътешественик във времето“ в снимка

Докато разглеждала стари снимки от пътуване на дядо си до „Дисниленд“ през 60-те години, Джоузи Уивър попаднала на мъж, чийто съвременен външен вид накарал интернет потребители да го обявят за „пътешественик във времето“.

През лятото, докато вършела различни задачи и работела по дребни ангажименти, 30-годишната Уивър често обядвала в дома на баба си и дядо си в Арканъм, щата Охайо.

Тогава дядо ѝ Том Юбанк, който е на 84 години, я помолил да му помогне да продаде старата му камера Canon онлайн. Уивър дори не знаела, че той все още я пази.

Докато двамата разглеждали вещите, открили филми и проектор и решили да си направят своеобразна прожекция и да си припомнят стари семейни истории.

Юбанк получил фотоапарата през 1963 г. на борда на кораб на американския военноморски флот в Средиземно море. Използвал го по време на службата си, като снимал себе си в униформа, както и различни места, сред които остров Капри.

По-късно камерата го придружила по време на ски пътуване до Френските Алпи, а през 1968 г. – и при обиколка на западната част на САЩ. Сред посетените места били Аризона и Калифорния.

По думите на Юбанк тогава той бил на 26 години и пътувал с жената, която по-късно станала негова съпруга, а впоследствие двамата се разделили. Те посетили нейната леля във Финикс, както и друга нейна леля в Лонг Бийч, Калифорния. Прекарали и няколко дни в Сан Франциско.

Сред спирките им било и „Дисниленд“, който по това време бил отворен едва от 13 години.

Уивър има и други баба и дядо, които живеят във Флорида, близо до „Дисни Уърлд“. Затова тя с особен интерес разглеждала старите снимки от увеселителния парк и забелязвала колко различни са костюмите и облеклото на посетителите от онова време.

Тя самата никога не е посещавала „Дисниленд“, но е прекарвала много време в „Дисни Уърлд“ и обича носталгията по старите времена на „Дисни“.

Именно на една от снимките, направени в района на New Orleans Square, тя забелязала мъж, който изпъквал на фона на останалите посетители.

Причината била облеклото му – то изглеждало необичайно модерно за 1968 г.

„За мен той изглеждаше толкова различен от всички около него, особено с прическата си“, разказва Уивър.

Тя решила да сподели откритието си в TikTok на 25 август. Видеото, публикувано в профила ѝ @cricketbbyweave, бързо привлякло вниманието на потребителите.

То събрало повече от 197 000 харесвания и над 1200 коментара.

Много от хората в социалната мрежа били съгласни с Уивър, че мъжът изглежда не на място за епохата. Някои дори го определили като „европеец“ или човек, който е „изпреварил времето си“.

Така снимката се превърнала в повод за шеги и теории за това дали на нея действително не се вижда „пътешественик във времето“.

Независимо дали Уивър е първият човек, който забелязва подобна „конспирация за пътуване във времето“ в „Дисниленд“, самата тя приема случката с интерес.

По думите ѝ било „наистина страхотно“ да види как в коментарите хората споделят свои носталгични снимки от семейни ваканции и пътувания до парковете на „Дисни“.