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13 хотела с призраци. Гостите, които никога не са напускали

Бялата дама, Сивата дама, моряк и хлапета - можете да отседнете и да се пострахувате ако търсите адреналин

13 хотела с призраци. Гостите, които никога не са напускали
20 авг 26 | 13:20
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Боряна Колчагова Боряна Колчагова

Докато едни туристи търсят египетски памучни чаршафи и мраморни бани, други избират хотелите си по съвсем различни критерии: скърцащи дъски в 3 часа сутринта, необясними студени петна и вероятността да споделят апартамента си с някого, който се е настанил преди векове и просто е решил да остане.

От планинските хижи в Колорадо до древните замъци на Шотландия тези 13 хотела предлагат нещо, което и най-луксозният СПА център не може да осигури – престой в история, която отказва да бъде погребана, пиеш "Ел".

Тук луксът върви ръка за ръка с легенди за духове, мистериозни шумове и необясними явления. Някои от историите са се превърнали в местен фолклор, други са разказвани от самите гости. Доказателства за паранормалното, разбира се, няма. Но това не прави нощувката по-малко вълнуваща.

1. Хотел „Стенли“ – Естес Парк, Колорадо

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Построен през 1909 г. от изобретателя Ф. О. Стенли като елегантно убежище сред природата, днес хотелът е прочут с историите за паранормални явления и най-вече с това, че вдъхновява Стивън Кинг за „Сиянието“.

Сред местните легенди са стая 217, призрачни деца, които се появяват на четвъртия етаж, и мистериозен каубой.

2. Dalhousie Castle – Шотландия

Един от най-старите обитавани замъци в Шотландия датира от XIII век. Средновековни подземия, мъгливи крепостни стени и вековна история – мястото сякаш само си пише сценария за призрачен филм.

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Най-прочутият дух е Сивата дама, за която се смята, че е лейди Катрин. Според легендата трагичен любовен триъгълник през XVI век обрекъл душата ѝ да остане завинаги в замъка.

Днес обаче атмосферата е доста по-луксозна – гостите могат да се насладят на СПА процедури, сватбени тържества и пиршества, достойни за рицарски двор.

3. Хотел „Ръсел“

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В историческия квартал The Rocks този хотел е имал безброй превъплъщения – бил е общежитие за моряци, болница и дори неофициален публичен дом.

Днес е известен като един от най-обитаваните хотели в Австралия.

Особено внимание привлича стая №8. Според легендата там се появява духът на убит моряк, който може да стресне спящите гости.

След коктейл в бара остава само един въпрос: дали шумът от леглото е от старата сграда или от някого, който е пристигнал много преди вас?

4. Нощувка със закуска Лизи Бордън

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Сградата е прочутата къща, свързана с убийствата на бащата и мащехата на Лизи Бордън през 1892 г. Лизи е обвинена за престъпленията, но по-късно е оправдана.

Днес посетителите могат да пренощуват в историческата къща. Гостите разказват за студени тръпки, сенки и усещането, че някой ги наблюдава.

Има и вечери с мистерия за убийство и специални паранормални обиколки.

5. Лангам – Лондон

Построен през 1865 г. като един от първите големи луксозни хотели в Лондон, The Langham има впечатляваща история – и не всички личности, свързани с нея, са от плът и кръв.

Според легендите из коридорите му се появяват призрачни викториански лекари, германски принц и дори Наполеон III. Гостите разказват за необясними явления, а особено „активна“ се смята стая 333.

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Тук можете да се насладите на петзвездно обслужване и традиционен следобеден чай, но имате и още една възможност – да се разминете с гост, през когото буквално се вижда стената.

6. Имение Тофтахолм – Швеция

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Това шведско имение край езеро има романтична атмосфера, но историята му е доста по-мрачна.

Легендата разказва за отхвърлен влюбен, който преди векове сложил край на живота си в имението.

Оттогава се разказва за необясними шумове, студени течения и премигващи светлини.

Днес Toftaholm е луксозен хотел със скандинавска кухня и богата винена селекция. А за нощните звуци всеки може да си избере собствено обяснение.

7. Дворецът Тадж Махал – Мумбай

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Един от символите на Мумбай има и своя мрачна легенда.

Според нея архитектът на хотела се самоубил, след като открил грешка в конструкцията. Гостите разказват, че духът му все още се появява в коридорите, сякаш проверява чертежите на сградата.

Всичко останало е класически лукс – великолепно обслужване, прочут следобеден чай и гледка към морето.

8. Феърмонт Емпрес – Виктория, Канада

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Този хотел от 1908 г. прилича на замък и според легендите е обитаван от няколко духа.

Сред тях са бивша икономка и изгубени деца. Особено силно присъства историята на архитекта Франсис Ратънбъри.

Някои гости твърдят, че са чували пиано, макар да няма човек, който да свири.

9. The Queen Mary – Лонг Бийч, Калифорния

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Някога това е бил луксозен презокеански лайнер. Днес Queen Mary е плаващ хотел и една от най-известните „обитавани“ атракции в света.

Инцидент в машинното отделение и историята на кораба по време на Втората световна война са в основата на множество призрачни легенди.

Говори се за деца, моряци и прочутата „Дама в бяло“.

Предлагат се и специални паранормални турове. За нощните разходки по коридорите обаче е препоръчително да имате смелост.

10 Prince of Wales Hotel, Уотъртън, Албърта

Този планински хотел, построен през 1920-те години, е известен със силните ветрове, спиращите дъха гледки към езерото и разказите за призрак, който свири на пиано.

Гостите са забелязвали как врати се отварят и затварят сами, както и как светлините премигват. Всичко това вероятно може да бъде обяснено с особеностите на старата сграда – но може би точно това искат да повярват духовете.

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11. La Fonda on the Plaza – Санта Фе

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Като най-старият хотел в най-стария столичен град на САЩ, La Fonda има зад гърба си векове история.

И част от нея, според гостите, още се разхожда из сградата.

Разказва се за призрачни стрелци и неспокойни души, които търсят изкупление.

През деня хотелът предлага кухнята на американския Югозапад и галерии, а вечерта – старинна атмосфера, в която въображението лесно започва да работи извънредно.

12. Хотел El Convento – Сан Хуан, Пуерто Рико

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Хотелът се намира в бивш кармелитски манастир от 1651 г.

Старинните испански плочки, скритите дворове и колониалната архитектура са впечатляващи сами по себе си.

Но легендите добавят и още нещо – разкази за монахини, които така и не са напуснали сградата.

Ако през нощта чуете песнопение, винаги можете да решите, че това е просто част от атмосферата.

13. Dragsholm Slot – Hjörve, Дания

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Финалът е достоен за истинска призрачна приказка.

Тази датска крепост има репутация на място, в което обитават повече духове, отколкото вероятно има кули в замъка.

Най-известна е Бялата дама – благородничка, която според легендата била зазидана жива в замъка заради забранена любов.

Друг прочут призрак е граф Ботуел, за когото се твърди, че препуска с призрачния си кон из коридорите.

Днес Dragsholm е луксозен хотел с ресторант, отличен със звезда Michelin.

Така че можете да започнете вечерта с изискана вечеря и да я завършите с нещо доста по-неочаквано – среща с датски благородник, който очевидно не е разбрал, че престоят му отдавна е приключил.

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Боряна Колчагова
Автор Боряна Колчагова

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