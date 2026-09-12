Стоунхендж – праисторически компютър?
Джералд Хокинс открива загадъчни зависимости в древния паметник
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Джералд Хокинс открива загадъчни зависимости в древния паметник
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