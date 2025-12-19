Мистерия! Кървав дъжд залива морето

На иранския остров Ормуз се разигра необичаен природен феномен, привлякъл вниманието на учени и местни жители. След проливни дъждове земята е ерозирала и потоци от червена вода са се изсипали в морето, създавайки поразително впечатление.

Местните наблюдатели отбелязват, че цветът на водата и начинът, по който се влива в морето, напомня на историческите описания на „кървав дъжд“. В миналото подобни явления са били свързвани със символични предупреждения или пророчества за края на времето.

Някои медии и експерти дори правят паралели с библейската история за изхода на израилтяните от Египет, където първото от десетте наказания над египтяните е превръщането на водите на река Нил в кръв.

Специалистите уточняват, че явлението се дължи на естествени процеси като ерозия и оттичане на минерали от почвата, но зрелищният ефект и червеният цвят продължават да впечатляват туристи и фотографи, съобщи БЛИЦ

