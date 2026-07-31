"Море от полигони" на Марс озадачи учените на NASA

Марсоходът Curiosity на NASA направи ново интригуващо откритие на Марс, след като засне необичайни многоъгълни образувания, наподобяващи пчелна пита. Намират се в долината Valle Grande. Учените признават, че все още не могат да обяснят как точно са се формирали. Подобни многоъгълни структури са наблюдавани и преди, но никога досега не са били откривани в толкова голяма концентрация на едно място. Полигоните са с размер между 3 и 8 сантиметра и покриват склоновете на хълм, наречен Мирафлорес.

"Видели сме много впечатляващи пейзажи през очите на Curiosity, но това море от полигони буквално ни остави без дъх. Измерихме внимателно формата и химичния им състав и се надяваме данните да ни помогнат да разберем как са се образували", казва Ашвин Васавада, ръководител на научния екип на мисията от Лабораторията за реактивно движение на NASA в Южна Калифорния.

Възможни обяснения

Част от подобните структури, откривани по-рано, са се образували вследствие на напукване на древна кал. Учени смятат, че това е доказателство за редовни цикли на намокряне и изсъхване в миналото на Марс. Още през 2023 година изследователят Уилям Рапен от Института по астрофизика и планетология във Франция определи подобни следи като първото пряко доказателство за влажни и сухи периоди в древния климат на Марс. По думите му, именно такива цикли могат да бъдат ключови за химичните процеси, довели до възникването на живот. Учените обаче подчертават и друга възможност - структурите може да са се образували, когато водата е била изтласкана от седиментите под натиска на натрупани върху тях пластове.

Не първата изненада от Curiosity

Марсоходът вече не за първи път изненадва учените. През годините Curiosity откри доказателства, че древният Марс е могъл да поддържа микробен живот, както и необичайни серни кристали и блестящи метеорити. Curiosity кацна на Марс през август 2012 година. От 2014 година изследва близо петкилометровата планина Шарп, която преди милиарди години е била заобиколена от езера и реки, среда, смятана за една от най-подходящите за търсене на следи от древен живот.