Списание се върна в библиотеката след 132 години: Глобата щеше да е $12 055

Списание от XIX век, взето от библиотека в Ню Хемпшир преди 132 години, най-сетне се върна на мястото си.

Библиотеката в Конкорд съобщи, че просроченият брой от септември 1894 г. на The Century Illustrated Monthly Magazine е бил върнат миналата седмица, след като библиотеката обявила временно опрощаване на глобите за закъснели материали.

Списанието е било просрочено с 48 220 дни, а ако глобата беше начислена, тя щеше да достигне 12 055 долара (около 8950 британски лири).

Човекът, който върнал списанието, е Джон. Той разказал, че изданието „се е мотало“ в дома му в продължение на десетилетия, но няма представа как точно е попаднало там.

Решил да го върне, след като прочел в местния вестник за решението на библиотеката временно да замрази глобите.

„Откакто обявихме замразяването на глобите, видяхме много щастливи лица“, написа Concord Public Library във Facebook.

„Разбира се, очаквахме да бъдат върнати книги, които са просрочени отдавна, но със сигурност нещо от края на XIX век!“.

Библиотеката в Конкорд обяви едногодишна амнистия за просрочените глоби, която започна на 1 септември 2026 г. Планът е през този период да бъде оценен ефектът от работата на библиотека без глоби за закъснели материали.

„Разбираемо е, че няма да бъде върнато в редовно обращение, но може би заслужава място в Concord Room“, се посочва в публикацията в социалните мрежи.

Concord Room е специална част от библиотеката, посветена на местната история.

„За щастие, той няма да трябва да плати глобата от 12 055 долара за това, че е закъснял с 48 220 дни“, допълват от библиотеката.