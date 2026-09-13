Зрители класираха най-добрия филм в историята на киното
Трилърът от 1975 г. остави зад себе си едни от най-прочутите криминални драми, фантастики и приключенски филми
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Трилърът от 1975 г. остави зад себе си едни от най-прочутите криминални драми, фантастики и приключенски филми
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Списание "Тайм" отбелязва историческото завръщане на Тръмп
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