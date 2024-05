Нова драма на Острова, феновете на Кейт в шок СНИМКИ

Нов портрет на Кейт Мидълтън предизвика смесена реакция от кралските фенове след показването му в сряда.

Противоречивото произведение, нарисувано от британско-замбийската художничка Хана Узор, беше представено на корицата на списание Tatler през юли 2024 г. като част от поредица от портрети на кралското семейство.

Изглежда Узор се е вдъхновила от тоалета на принцесата на Уелс на държавен банкет през ноември 2022 г. — първият по време на управлението на крал Чарлз.

42-годишната Мидълтън носеше тогава бяла дълга до земята рокля с покрити с кристали рамене.

Тя добави още повече блясък за събитието с тиарата Lover's Knot, обеците с перли и диаманти от Южно море на принцеса Даяна и перлената гривна на кралица Елизабет.

Мидълтън, която в момента се бори с рак, не позира за портрета, и затова Узор прегледа хиляди снимки, за да улови нейната прилика.

„Прекарах много време да я гледам, да гледам снимките ѝ, да гледам нейни видеоклипове, да я виждам със семейството ѝ, да я виждам на дипломатически посещения, да я виждам, когато гребе или посещава деца в хоспис“, каза Узор във видео публикувано в Instagram на Tatler, предава "Вести".

