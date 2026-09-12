Голяма радост за Мария Бакалова
Актрисата сбъдна поредната си мечта
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Актрисата сбъдна поредната си мечта
След поредно противоречивото произведение
Невронната блондинка със сини очи прикова всички погледи
"Защото така съм решил", отговори той на въпроса защо е нарисувал детето с жълто-син пуловер
На корицата на известно американско списание
Ваканцията за британското кралско семейство е в разгара си
Излезе прословутата корица на The Economist
Това е прецедент в 106-годишната история на изданието
Съпругата на украинския президент даде специално интервю
Актрисата разказа за интервюто с Руди Джулиани
Хари Стайлс блесна в рокля
Ветеранката не възнамерява скоро да слезе от сцената
Кейт Хъдсън, майка й Голди Хоун и дъщеричката й са звездите на специалното издание на списанието „Красивите“
Фотоалбумът е с корица, изработена от човешка кожа
Звездата се появи на първата и на последната корица на списанието
За първи път след принцеса Даяна кралска особа ще бъде корица на модно списание. Пробивът направи единствената достойна за това - Кейт Мидълтън, херц...
Българката, Нора Шопова, която излезе на корицата на списание Vouge през 2014, отново изгря на корица на модната библия. Броят за месец април на турск...
Френското сатирично списание „Шарли Ебдо" разкри корицата на последния си брой, която е първата след атентатите в Брюксел на 22 март. На корицата е б...
Новата ера започва. От Playboy дадоха възможност на своите читатели да хвърлят поглед върху това как ще изглежда първия в историята брой на мъжкото сп...
Джесика Алба краси корицата на списание Forbes и това не е случайно. 34-годишната актриса може да се похвали с впечатляващо богатство от 200 милиона д...