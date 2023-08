Изненада! Неочакван ход от Уилям и Кейт

Ваканцията за британското кралско семейство е в разгара си. Крал Чарлз и съпругата му Камила вече са в двореца Балморал - любимата лятна резиденция на покойната кралица, където ще посрещнат роднини, приятели и официални лица.

Къде точно почива в момента семейството на принца и принцесата на Уелс не е ясно, но това не значи, че около тях не се случва нищо. Напротив - Уилям и Кейт се появиха на корица на списание и то такава, каквато едва ли сме очаквали.

Те са лицата на летния брой на Mountain Rescue - единственото списание в Англия, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия, посветено на планинската спасителна служба.

Снимките от броя са от април, когато принцът и принцесата посетиха национален парк Брекън Бийкънс в Уелс.

Там те гостуваха на местните спасители и участваха в редица активности като пренасяне на човек на носилка, катерене, среща със кучетата на спасителите. Принц Уилям е патрон на Планинската спасителна служба на Англия и Уелс.

От статията в Mountain Rescue научаваме, че спасителната служба е била предупредена месец по-рано за посещението на Уилям и Кейт, пише lifestyle.bg. "Визитата ще е възможно най-неформална, но с много активности и забавления", е било желанието на двореца Кенсингтън, който отговаря за програмата на принца и принцесата.

Having a Royal Patron is a huge honour and MR volunteers appreciate the support of @KensingtonRoyal HRH The Prince of Wales. @CBMRT Central Beacons recently hosted a VIP visit - you might recognise a couple of the people on the latest MR Magazine cover. https://t.co/ezFpT4EcnS pic.twitter.com/6DN8kllXlK