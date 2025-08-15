Шокираща версия за колата, която влетя в автобус /СНИМКИ/

Шокираща първа версия за колата, която влетя през прозорците в автобус и уби човек, даде в ефира на bTV Красимир Димитров от Столична община

Адска скорост и дрифтове

"Автомобилът се е движел с висока скорост. Той се е врязал в автобуса. Имаме загинал пътник на автобуса. Пробите на всички водачи са отрицателни. Според мен водачът може да е осъществявал дрифтове и е минал с по-висока скорост. Трябва да е минал светофара със страшно висока скорост", смята Димитров.

"Гледат се записи от камери в момента", уточни той.

Пожарникари режат ламарини

"Трима пострадали са в болница, настанени са във ВМА. Столичната пожарна и спасителите са се намесили, защото има рязане и отваряне на автобуса и автомобила", коментира той.

"Високата скорост на автомобила е допринесла при възвишение на пътното платно, той да прелети и да се вреже така в автобуса. Такива случаи съм имал и в Требич. Тогава автомобил беше се врязал в дърво на 6 метра височина. При обикновено ПТП не може така да се вреже автомобила на метър и нещо в горната част от автобуса", обясни Димитров.

Цялата техника мобилизирана

"По нареждане на кмета г-н Терзиев е мобилизирана цялата техника, за да може платното да се изчисти максимално бързо, за да може да няма затруднения на сутрешния трафик", заяви представителят на Столична община.

Движението възстановено

"Движението в момента е възстановено, за да може софиянци да се движат. Огледът е приключил още през нощта", завърши той.

По първоначална информация загиналият е на 65 години

Трима са приети в болница - те са пътували в автомобила. Загиналият е бил единственият пътник в автобуса. Водачът на колата е със счупена ръка и е в шок.

Сигналът за инцидента е подаден в столичната "Пътна полиция" в 01:56 часа. Лекият автомобил се е ударил в автобус, който се е движил по нощната линия, на кръстовището на столичните булеварди "Възкресение" и "Константин Величков".

18-годишно момиче в тежко състояние

По данни към момента от пострадалите в най-тежко състояние е 18-годишно момиче, което е било в лекия автомобил, както и водачът на автобуса, който е на 66 години. Другите са с различни травми, а един мъж е освободен за домашно лечение.

Пробите за алкохол и наркотици на двамата водачи са отрицателни. Водачът на автомобила е на 21 години.

