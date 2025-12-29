Мрачните прогнози се сбъдват! Масови съкращения, хиляди на улицата

Мрачните прогнози за пазара на труда в България се превръщат в реалност. Данните за 2025 г. показват тревожна тенденция – масови съкращения обхващат все повече региони и сектори, а хиляди работници остават без препитание.

Според справка на Агенцията по заетостта, изготвена за в. "Сега", 59 работодатели са подали уведомления за масови съкращения, които засягат 3568 души. Това е процес, който вече обхваща 19 области – повече от половината страна.

Съкращения от София до Силистра – удар по местните икономики

Масовите освобождавания се извършват по специална процедура, която задължава работодателите предварително да уведомят Агенцията по заетостта.

По данни на „Сега“ засегнатите области включват София, Враца, Варна, Добрич, Плевен, Перник, Кюстендил, Пазарджик, Благоевград, Кърджали, Велико Търново, Ловеч, Пловдив, Търговище, Русе, Хасково, Монтана, Стара Загора и Силистра.

От АЗ коментират, че широкият географски обхват поставя сериозни предизвикателства пред местните пазари на труда и изисква активна намеса на институциите.

Кои компании съкращават най-много

В осем области има предприятия, които освобождават над 100 души. Секторите са разнообразни – от аутсорсинг и контактни центрове до производство на велосипеди, стъкларска индустрия и текстил.

Сред най-големите съкращаващи са:

„ТТЕК Истърн Юръп“ и „Алорика България“ – аутсорсинг компании в София

„Макском“ (Пловдив) и „Лидер 96“ (Пазарджик) – производители на велосипеди

„Пашабахче България“ (Търговище) – един от най-големите производители на домакинско стъкло

„Балконф“ (Добрич) и „Арда“ (Русе) – шивашки предприятия с над 100 съкратени

„Белтекс-М“ (Монтана) – производител на защитни облекла и екипировки

Заводи затварят, производства се местят в чужбина

Един от най-тежките удари за годината е затварянето на японския завод за кабели „Се Борнетце-България“ в Мездра, където 950 души останаха без работа. Причината – високите разходи за труд, които изтласкват производството към Румъния и Молдова.

Другият филиал на компанията – в Карнобат – също е съкратил около 100 служители.

Колко от съкратените намират нова работа

По данни на АЗ около една трета от освободените работници вече са намерили нова заетост.

В бюрата по труда са се регистрирали 1590 души от общо над 3500 засегнати. Най-много регистрации има в:

София – 672 души

Добрич – 159 души

Пловдив – 152 души

Русе – 104 души

Останалите продължават да търсят работа или преминават през програми за квалификация и преквалификация.

Нови тревожни сигнали – още предприятия напускат страната

Преди месец от Русе дойде нов удар – голямата шивашка компания „БТБ България“ обяви, че напуска страната. Близо 400 служители вече са уведомени, че след Нова година ще получат предизвестия.

Към момента на справката за фирмата не е подадено уведомление за масово съкращение, но тенденцията е ясна – секторът се свива, а производствата се изнасят.

Причините – от затваряне на заводи до преструктуриране

От Агенцията по заетостта обясняват, че решенията за масови съкращения идват както от малки фирми, така и от големи работодатели. Причините варират:

затваряне на цели производства

преместване на фабрики в чужбина

преструктуриране и нужда от нови умения

намаляване на поръчките в ключови индустрии

Тенденцията е тревожна – и за работниците, и за регионалните икономики.

