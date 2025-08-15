Ужас в София! Кола влетя в автобус. Зловещи СНИМКИ

Няма край! Поредна зловеща катастрофа в София. Кола влетя в автобус!

Един човек е починал, а четирима са откарани в болница след тежкия инцидент в малките часове на нощта при катастрофа между автобус и лека кола в София, съобщиха от пресцентъра на МВР. Починалият е контрольорът нощна смяна в автобуса - на 65 години.

Сигналът за инцидента е подаден около 2:00 часа тази нощ. Катастрофата е станала на булевардите “Константин Величков“ и "Възкресение".

От кадрите се вижда как автомобилът буквално се е врязал в прозорците на автобуса и е останал заседнал в него.

„Чу се страшен удар“, споделя очевидец в социалната мрежа.

„В съседен квартал съм, бях на балкона...

Чух спирачките как свистят и вече знаех, че нещо лошо е на път да се случи...

Минаха 1-2 секунди и се чу звук като ВЗРИВ! Настръхнах от ужас и веднага започна да се моля, всички да са живи и здрави и да няма пострадали... Вече знаех, че е станало нещо непоправимо...“, разказва жена.

