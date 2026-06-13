Първи снимки на двете момичета, пострадали от аудито-убиец
Състоянието им е тежко, група във Фейсбук призовава България да се моли за тях
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Състоянието им е тежко, група във Фейсбук призовава България да се моли за тях
Един човек загина, а шестима са ранени при тежката катастрофа
Един човек е починал, а четирима са откарани в болница