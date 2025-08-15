Бясна скорост! Аудито пронизва като куршум автобуса /ВИДЕО/

Видео от камерите на булеварда показа зловещата катастрофа от тази нощ, при която 21-годишен младеж влетя с колата си през прозореца на автобус, който е спрял на червен светофар.

Един човек загина, а шестима са ранени при тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София, потвърди Красимир Димитров от дирекция "Аварийна помощ и превенция" към Столична община.

15 дни книжка - 6 нарушения е шофьорското досието на 21-годишния младеж, който управлява аудито. Видеото показва, че колата лети с бясна скорост и се врязва като куршум в автобуса.

