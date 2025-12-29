Невиждана опашка пред една машина! Какво да правим със стотинките?

Опашки от хора се извиват пред чейндж бюра и специализирани машини, за да могат да обменят или изразходят и последните си стотинки. Гледките в хипермаркет „Метро“, където се намира единствената машина, приемаща монети срещу ваучер, са невероятни, съобщава „Флагман“. По неофициални данни през нея на ден преминават стотици, а вероятно и хиляди граждани от цялата област Бургас, а така и в други градове.

Хората обаче трябва да знаят, че издаденият ваучер може да бъде използван само до 31 декември, след което губи своята валидност. Това означава, че всеки, който не успее да го изразходи навреме, рискува да остане с неизползваема стойност. Именно този факт кара мнозина да бързат и да се нареждат на дълги опашки в последните часове преди смяната на валутата.

От 1 януари обаче ситуацията ще бъде значително по-спокойна. Във всички клонове на Българската народна банка гражданите ще могат да обменят своите монети в евро без чакане по опашки, без ограничение във времето и без обвързване с конкретни търговски обекти. Обмяната ще се извършва свободно и без такси, с едно важно уточнение – ще се начислява единствено т.нар. „такса броене“ в размер на 1,8 процента, но само ако монетите не са предварително сортирани по номинал от 1, 2, 5, 10 и 50 стотинки. При добре подредени монети тази такса няма да се прилага.

Важно е да се отбележи още, че търговските банки няма да таксуват обмяната на валута, но само до края на месец май. От юни нататък те ще започнат да прилагат съответните такси и проценти за услугата. За разлика от тях в БНБ обмяната ще остане безсрочна и без допълнителни такси, което я прави най-изгодната и сигурна опция за гражданите.

Експерти съветват хората да не се поддават на паника и да не бързат с обмяната в последния момент. Новата валута ще бъде въведена поетапно и с ясни правила, които гарантират удобство и защита на потребителите. В този смисъл търпението може да спести не само време и нерви, но и излишни разходи.

