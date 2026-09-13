Рекорд с еврото! Мъж събра очите на голяма банка
Внесе 169 000 лв. на стотинки
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Внесе 169 000 лв. на стотинки
Само за два дни народът внесъл в банките над 1 милиард лева
Колекционерите са готови да дадат цяло състояние
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Истерията в страната преди еврото расте
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Намислил е да пробяга 35 км с монетите
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Кюстенил. Монетният протест срещу Енергото се развихри като мексиканска вълна в страната. Отмъщението срещу високите сметки, което тръгна от Перник, а...