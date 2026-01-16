Рекорд с еврото! Мъж събра очите на голяма банка

Рекорд с обмяната на еврото. Мъж събра очите на голяма наша банка. На 9 януари клиент на столичен клон е внесъл малко над 266 000 броя монети на стойност над 169 000 лв. Това съобщи мениджър на банката пред БНР.

Дали човекът върти бизнес с вендинг машини или нещо подобно? Или просто си ги е събирал с години, само ще гадаем. Но явно си иска еврото.

Плащането в двете валути е ограничено до 31 януари, но търговските банки и определени пощенски офиси в по-малки населени места, където няма представителство на търговски банки, също ще обменят безотказно левове в евро до 31 декември т.г.

"За процеса, който стана и продължава, много помага доверието във финансовите институции, както и внесените левове по сметките преди Нова година – изтъкна пред БНР-Радио София Васил Господинов, регионален мениджър за София в цитираната банка. "Само в първия работен ден - на 5 януари, сме обслужили малко над 35 000 клиенти, а за първата работна седмица числото стига 160 000. В София клиентите обменят средно по около 3500 лв. Средната сума, внасяна по сметки, е на стойност около 4500 лева".

Колкото до рекорда с монетите, той обясни: "Беше истинско предизвикателство, но имаме техника, изброихме ги и ги инкасирахме".

