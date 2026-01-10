Пазите ли тази монета? Носи луди пари

Сгрешена монета от 1981 година може да донесе на собственика й цяло състояние, предава "Марица". 2000 лева може да спечелите, ако имате 2 стотинки от 1981 година.

Тогава се решава около герба да не пише Народна република България, а 1300 години България - в чест на годишнината от създаването на държавата. Някой в монетния двор обаче се разсейва и от едната страна е изписано новата година - 1981, а от другата е старият надпис с НРБ.

В монетния двор се усещат и сменят матрицата. Но в обращение са пуснати 137 объркани монети от 1 стотинка и едва 20 от 2 стотинки. На служителите не им се пишел брак, гласи официалната версия.

Колекционерите бързо надушват грешката и започва наддаването. Разбира се, част от тях са убедени, че гафът е допуснат напълно умишлено.

Сгрешената 1 стотинка върви в момента до два бона.

