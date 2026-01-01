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Ретро влак вози финансисти

Ретро влак вози финансисти

Делегация от "Монетния двор" си прави селфита по пътя към морето София. Ретро влак разходи изискана делегация от финансисти по родните жп линии. Във...

06 юни | 21:20
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