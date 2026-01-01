Пазите ли тази монета? Носи луди пари
Колекционерите са готови да дадат цяло състояние
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Колекционерите са готови да дадат цяло състояние
Заедно с Росен Желязков бе и управителят на БНБ
Най-продаваната златна монета в Европа вече е на 35 години
Монетният двор на Загреб започна да сече монети за новата валута
На медала е образът на Паисий от монетата „Паисий Хилендарски – два златни лева“
Делегация от "Монетния двор" си прави селфита по пътя към морето София. Ретро влак разходи изискана делегация от финансисти по родните жп линии. Във...