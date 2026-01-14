Любопитно

Втора звездна сватба на годината! Весела Бабинова обяви кума

Очаква се с Владо Зомбори да си кажат тази година официално ДА

14 яну 26 | 22:30
Мира Иванова

След като Димитър Рачков откри звездния сватбен сезон на 2026 г., обявявайки годежа си със своята любима Виктория, втората голяма любовна история от артистичните среди се готви да влезе в светлината на прожекторите. Актьорите Весела Бабинова и Владимир Зомбори ще сключат брак — новината дойде в ефира на предаването „Кой да знае“ по bTV, където Весела участваше в отбора на Христо Пъдев.

Сватбата им не е просто личен жест, а кулминация на една връзка, която публиката следи с обич и любопитство. Двамата са заедно от години, имат дъщеря — малката Йоана, и са пример за стабилност и отдаденост в артистичния свят. Весела Бабинова, позната от театралната сцена и телевизионни продукции, и Владо Зомбори, който се превърна в любимец на публиката след участието си в „Капките“, са двойка както на сцената, така и в живота.

Най-емоционалният момент в предаването „Кой да знае“ настъпи, когато Весела обяви, че Христо Пъдев ще бъде кум на сватбата. Актьорът, който е близък приятел и колега на Зомбори, прие с усмивка и в типичния си стил добави, че двете семейства "случайно" живеят на един етаж, като често „възрастните са в единия апартамент, а децата — в другия“.

Сватбата на Бабинова и Зомбори се очаква да бъде стилна, емоционална и наситена с театрална енергия. Макар датата все още да не е обявена публично, атмосферата около двойката подсказва, че подготовката вече тече. А с Христо Пъдев като кум — човек с чувство за хумор, дълбочина и сценична харизма — церемонията обещава да бъде не просто красива, а запомняща се.

Автор Мира Иванова

