Диана Димитрова подпали мрежата. Нова провокация СНИМКА

Диана Димитрова, която подпали чергата на Юлиан Вергов с обвинения в насилие, отново прикова вниманието в социалните мрежи така, както само тя умее. Актрисата буквално подпали страстите, пускайки горещ кадър, на който не оставя много на въображението на мъжете.

Смела, провокативна и най-вече предизвикателна - Димитрова акцентира на това, че дори когато няма фантазия в изкуството, знае с какво да е я компенсира.

"Соц архитектура, замислена без фантазия. Компенсирам", пише тя многозначително в поста си.

