Хампарцумян каза какво да правим със събраните в буркани стотинки

Ще трябва малко изпитание на ума и внимание. Това каза по Нова нюз финансистът Левон Хампарцумян за периода на въвеждане на еврото като официална валута. Той коментира какво да направим със събраните в буркани стотинки.

Финансистът отбеляза, че не трябва да се чака последния момент, но пък от друга страна обмяната ще продължи и през януари. „Където има машини за обмяна на монети има опашки, което означава, че хората са усетили какво да правят”, коментира Хампарцумян.

Той отбеляза, че една от големите вериги се е отказала от подобни машини, защото ѝ се е видяло много работа да се оправя с монети. От думите му стана ясно, че и той така е обменил натрупалите си стотинки.

„Бяха много, като ги обмених излязоха 120-130 лева”, призна Хампарцумян.

Той беше категоричен, че при смяната на лева с еврото най-добрият вариант е да се пазарува с карта.

