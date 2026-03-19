Имотен вулкан до София. Три села растат като гъби

Бумът на къщите край София: новият лукс е пространство, тишина и въздух

Пазарът на жилищни имоти около София преживява една от най-динамичните си трансформации от години насам. След пандемията и променените приоритети на купувачите, интересът към къщи в периферията на столицата не просто се задържа – той се превръща в устойчива тенденция, която пренарежда картата на строителството.

Данни на Colliers показват, че през второто полугодие на 2025 г. броят на къщите в комплекси в рамките на София и близките населени места надхвърля 2000, разпределени в 131 проекта. В строеж са още близо 1440 къщи в 93 проекта – ясен сигнал, че инвеститорите виждат сериозен потенциал в този сегмент.

Южната дъга – новият „златен пояс“

Географията на бума не е случайна. Най-концентрираното строителство се развива по Южната дъга на Околовръстния път и в близките села като Бистрица, Панчарево и Лозен. Причината е комбинация от по-чист въздух, панорамни гледки към Витоша и сравнително добър достъп до града.

Северните райони, за разлика от тях, изостават – основно заради недоразвита инфраструктура. Това ясно показва, че купувачите вече не търсят просто квадратни метри, а цялостна среда на живот.

Как изглежда „идеалната къща“ днес

Профилът на предлаганите имоти също се променя. Най-популярни остават самостоятелните къщи, но редовите и къщите близнаци бързо набират скорост заради по-достъпната цена.

Типичната оферта включва:

Самостоятелна къща: около 380 кв.м, четири спални, двор над 800 кв.м, цена около 820 000 евро

Къща близнак: около 330 кв.м, двор 300 кв.м, цена около 720 000 евро

Редова къща: около 260 кв.м, по-компактен двор, цена около 550 000 евро

Наред с това се наблюдава интересна тенденция – намаляване на средната площ на жилищата. Причината е оптимизацията на пространството и навлизането на концепцията за „вертикален апартамент“ – многоетажни къщи с по-малък отпечатък, но функционално разпределение.

Цени нагоре, достъпност надолу

Ръстът на цените е впечатляващ. В края на 2025 г. къщите в комплекси са с над 80% по-скъпи спрямо началото на 2021 г. В същото време строителните разходи са се увеличили с около 66%, което допълнително притиска инвеститорите.

Това неизбежно се отразява на достъпността. Ако преди няколко години средната заплата е позволявала покупка на по-голяма площ, днес съотношението е спаднало до едва 0,73 кв.м на месец доход.

Въпреки това пазарът остава активен – между 1100 и 1300 сделки годишно. Интересен факт е, че голяма част от покупките се финансират със собствени средства, въпреки сравнително ниските лихви по ипотеките (около 3,4% – 3,6%).

Еврозоната като нов фактор

Присъединяването на България към еврозоната от януари 2026 г. добавя още един важен елемент. Очаква се освобождаването на банков ресурс да увеличи ликвидността и да стимулира кредитирането.

Това може да доведе до нова вълна от сделки, особено сред купувачи, които досега са отлагали покупка заради несигурност.

Зелените къщи – от екстра към стандарт

Все по-отчетлива става и друга линия – търсенето на устойчиви, енергийно ефективни домове. Купувачите вече поставят акцент върху:

модерни изолации и енергийна ефективност

соларни системи

„умни“ технологии за управление на дома

Банките също насърчават такива проекти, което ускорява навлизането им на пазара.

Какво следва?

Очакванията са тенденцията да се задълбочи, но с леко преместване на фокуса. Заради високите цени на земята по Южната дъга, инвеститорите все по-често ще търсят нови локации около столицата – места, които предлагат баланс между цена, достъп и качество на живот.

В крайна сметка, бумът на къщите край София не е просто строителен феномен. Той е отражение на по-дълбока промяна – стремежът към повече пространство, спокойствие и контрол върху начина на живот. И ако доскоро това беше привилегия за малцина, днес все повече хора са готови да платят цената за него.

