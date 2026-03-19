Коалиционен ребус след вота. Радев между три сложни сценария

Коалициите след изборите на 19 април се очертават като неизбежни, а формацията около Румен Радев може да се окаже ключов фактор за съставяне на управление. Анализаторите виждат няколко възможни сценария, но всички те минават през трудни компромиси и нестабилни мнозинства.

Въпросът вече не е само кой ще спечели вота, а кой ще успее да сглоби работеща коалиция. Политическата сцена остава силно разпокъсана, а напрежението преди кампанията расте.

Политологът Татяна Буруджиева подчерта, че ниската избирателна активност може да доведе до още по-голяма фрагментация на парламента и да отвори вратата за повече политически субекти. „Такова развитие на нещата дава възможност на повече субекти да влязат в парламента. Кампаниите са максимално ориентирани към твърдите ядра. Това на Румен Радев са левите избиратели, които му дадоха възможност отчетливо да се издигне нагоре. Няма кампания, която да черпи от енергията на протестите и да я разширява. Прави се опит за кампания-оркестър, но за да се създаде такава, трябва да има централно организационно поддържане, а тя го няма. Трябва да се постигне успокоение между партиите, за да се набележат стратегически цели. Това обикновено се ражда при коалиция между първия и втория, която по правило е най-стабилната“, заяви тя.

Журналистът Ружа Райчева също очерта вероятността за коалиционно управление, като акцентира върху възможността за различни конфигурации след изборите. „Борисов и Радев имат потенциал за партньорство при гласовете за конституционно мнозинство. Всички имат амбицията да се справят сами, без коалиция, защото са видели колко е голяма цената. Най-вероятно обаче такава ще има, защото народът е фрагментиран в избора си“, посочи тя.

По думите й по-вероятен вариант са тематични мнозинства, а не класическа коалиция. „Не съм сигурна, че кабинет на малцинството е опция. Това, което може да принуди Борисов да работи с Радев, е отдръпване от Пеевски. Възможно е лидерът на ГЕРБ да каже, че ще си сътрудничи с досегашния президент за изчистване на съдебната система. Ако Пеевски е достатъчно „смазан“ от новото мнозинство, Борисов ще бъде готов веднага да се включи в едно тематично такова, но това няма да бъде коалиция. Радев ще опита да си сътрудничи с ПП-ДБ, но те имат трудни отношения, които могат да имплодират“, заяви тя.

Политологът Даниел Смилов акцентира върху несигурността в избирателното поведение и възможните последици. „20% от българите не са решили за кого да гласуват, което е много. Това е необичайно. Струва ми се, че има отлив от партията на Румен Радев, защото изчакването уби ентусиазма и протестния потенциал“, каза той.

Според него пред формацията стоят три основни варианта след изборите. „Ако се стигне до коалиция с ГЕРБ, не можем да очакваме много от антикорупцията, а и би било предателство към протестите. Ако се направи такава с ПП-ДБ, има по-голяма вероятност за антикорупционни действия. Ако обаче Румен Радев е близо до мнозинство и му трябват гласове от „Възраждане“, не знаем накъде ще се тръгне. Може и да има по-радикална линия“, прогнозира Смилов.

