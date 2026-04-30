Това ли е финансовият министър на Радев? Силен коз

Коалицията на Румен Радев "Прогресивна България" има готовност за представи структура и състав на правителството още при връчването на мандата за кабинет, което президентът Илияна Йотова ще направи след консултации идната седмица. Очаква се те да бъдат още на 4 и 5 май. Радев изрази надежда, че кабинетът ще заработи преди 15 май.

Веднага при връчването на мандата "Прогресивна България" ще е готова с проектосъстава на кабинета си, обяви бившият служебен премиер Гълъб Донев на влизане за първото заседание на 52-рото Народно събрание днес.

Гълъб Донев ще бъде вицепремиер и министър на финансите, съобщи bTV, позовавайки се на информация от "Прогресивна България".

"Това, което българският народ има като дневен ред, то ще бъде в дневния ред и на "Прогресивна България". Всичко това, което е свързано с цените на горивата, с цените на храните, всичко това, което е свързано с Висшия съдебен съвет, със съдебната реформа в България", заяви Гълъб Донев.



И добави: "Дългоочаквани неща, които не се случваха през годините."

