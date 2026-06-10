Радев размаха пръст на веригите. Спешна проверка

Премиерът Румен Радев отправи тежко предупреждение към веригите. Вчера големите търговски вериги поеха доброволен ангажимент за намаляване с поне 15% на основни стоки за дълъг период, припомни Радев в началото на днешното правителствено заседание.

Снощи се появи информация в медиите, че български производители на плодове и зеленчуци са били притискани да намалят продажните си цени, за да не свалят веригите тези 15%. Мярката не е на гърба на производителите. Ще помоля министъра на земеделието и храните за спешна проверка по казуса, нареди премиерът.

Ако реалността се разминава с поетия от веригите ангажимент, българската държава има редица механизми, за да защити българските граждани и българските производители и ще го направи, увери Румен Радев.

Въпреки празната хазна, всички системи ще бъдат подсигурени, без орязване на социални разходи и средствата за образование, култура и здравеопазване. Продължаваме и с прегледите на всички обществени поръчки. Готвим и мерки за повишаване на събираемостта, продължи Радев.

Премиерът не коментира оставката на главния секретар на МВР Георги Кандев. Но заяви: "В МВР вече са с развързани ръце в борбата срещу престъпността и корупцията. Чадър няма да има за никого. В МВР има много доблестни мъже".

Радев благодари на пожарникарите, които са предотвратили още по голяма трагедия на Челопешко шосе.

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