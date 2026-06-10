Радев за оръжието за Украйна: Вече сме дали достатъчно!

Премиерът Румен Радев коментира днес решението военната помощ за Украйна да бъде прекратена. „Както вече знаете, правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна. Вече сме дали достатъчно", заяви Радев преди началото на днешното правителствено заседание.

С думите си министър-председателят потвърди, че България няма да предоставя допълнителна военна помощ от наличното въоръжение на Българската армия за украинската страна.

По-рано днес военният министър Димитър Стоянов заяви, че военната помощ спира, но не и продажбата на оръжие. Ако Украйна иска, може да си купи.

По думите на Радев страната продължава да търпи социално-икономически щети от кръвопролитната война.

„Убедени сме, че постигането на мирно решение няма да стане с военни средства. Призоваваме за всеобхватен и реалистичен подход и за търсене на дипломатическо решение“, заяви премиерът.

Румен Радев подчерта, че основен приоритет за правителството е сигурността на българските граждани.

Той благодари на пожарникарите, които са предотвратили още по голяма трагедия на Челопешко шосе.

В МВР вече са с развързани ръце в борбата срещу престъпността и корупцията. Чадър няма да има за никого. В МВР има много доблестни мъже, каза още премиерът.

Въпреки празната хазна, всички системи ще бъдат подсигурени, без орязване на социални разходи и средствата за образование, култура и здравеопазване. Продължаваме и с прегледите на всички обществени поръчки. Готвим и мерки за повишаване на събираемостта, продължи Радев.

Вчера големите търговски вериги поеха доброволен ангажимент за намаляване с поне 15% на основни стоки за дълъг период. Снощи се появи информация в медиите, че български производители на плодове и зеленчуци са били притискани да намалят продажните си цени, за да не свалят веригите тези 15%. Мярката не е на гърба на производителите. Ще помоля министърът на земеделието и храните за спешна проверка по казуса, нареди премиерът.

Ако реалността се разминава с поетия от веригите ангажимент, българската държава има редица механизми, за да защити българските граждани и българските производители и ще го направи, увери Румен Радев.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com